في إنجلترا – حجازي ينتصر برباعية وسام مرسي يخسر بثلاثية

واصل وست بروميتش ألبيون مساعيه للعودة إلى الدوري الإنجليزي، حيث فاز على روثيرام يونايتد 4-0 خارج الديار في الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

المباراة شهدت مشاركة محترفنا المصري أحمد حجازي الذي خرج من المباراة بشباك نظيفة رفقة زملائه في خط الدفاع.

وست بروميتش استقر ثالثا بـ42 نقطة، مبتعدا بـ5 نقاط عن المتصدر نوريتش سيتي.

أما سام مرسي، فشارك أساسيا في خسارة قاسية على ملعبه من بيرمينجام سيتي 3-0.

ويجان يظل في المركز الـ18 بـ25 نقطة، بعيدا عن مراكز الهبوط بـ6 نقاط.

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