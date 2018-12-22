ساري: كما قلت منذ البداية.. مستحيل اللحاق بـ ليفربول وسيتي هذا الموسم

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي استحالة لحاق فريقه بالثنائي ليفربول ومانشستر سيتي على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي انتصر على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء عن طريق جيمي فاردي في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

خسارة تشيلسي جاءت مع سقوط مانشستر سيتي وابتعاد ليفربول بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وقال ساري: "مثل ما قلت منذ بداية الموسم، من المستحيل اللحاق بـ مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "علينا أن نكون حذرين الآن للبقاء في المراكز الأربعة الأولى مع نهاية الموسم".

وتابع "المباراة تحولت بعد هدف ليستر سيتي. لعبنا بشكل جيد لمدة 55 دقيقة ولكن الأمور اختلفت بعد الهدف".

وأوضح "رد فعلنا عقب الهدف لم يكن بالشكل المطلوب. كان علينا أن نواصل اللعب بعد الهدف بنفس الطريقة قبل الهدف".

وأتم "كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل".

سقوط تشيلسي هو الأول له على ملعبه هذا الموسم والثالث له في المسابقة الإنجليزية. خسر أمام توتنام وولفرهامبتون والآن سقط على ملعبه أمام ليستر سيتي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 37 في المركز الرابع بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الخامس.

فوز أرسنال على بيرنلي أوصل الفريق الإنجليزي للنقطة 37 ليتساوى الآن مع تشيلسي.

توتنام أصبح لديه الأفضلية الآن للابتعاد تماما بالمركز الثالث. رصيده 39 نقطة ويستعد لمواجهة إيفرتون يوم الأحد.

أما خسارة مانشستر سيتي جمدت رصيده عند النقطة 44 في المركز الثاني، تاركا الصدارة لصالح ليفربول وبفارق 4 نقاط كاملة.

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