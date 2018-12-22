بالفيديو – رمضان صبحي يغيب عن خسارة جديدة لـ هدرسفيلد

غاب محترفنا المصري رمضان صبحي عن خسارة فريقه هدرسفيلد أمام ساوثامبتون.

ساوثامبتون انتصر على هدرسفيلد على ملعب الأخير بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

رمضان صبحي غاب عن قائمة هدرسفيلد بالكامل.

ناثان ريدموند سجل أولا لصالح ساوثامبتون في الدقيقة 15 قبل أن يعزز داني إنجز تقدم فريقه من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 قلص فيليب بيلينج النتيجة لهدرسفيلد ولكن ذلك لم يمنع ساوثامبتون من الانتصار بعدما سجل الفريق الهدف الثالث في الدقيقة 71 عن طريق مايكل أوبافيمي.

خسارة هدرسفيلد هي الـ 12 للفريق هذا الموسم ليتجمد في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

بينما حصد ساوثامبتون نقطته الـ 15 في المركز الـ 16.

وفي مباراة أخرى انتصر واتفورد على ويست هام بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير.

سجل تروي ديني من علامة الجزاء في الدقيقة 30 وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 87.

وقفز واتفورد للمركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما بقى وست هام عند النقطة 24 في المركز الـ 12.

وفاز بورنموث على برايتون بثنائية ديفيد بوكس ليصل الفريق للنقطة 26 في المركز الثامن.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 21 في المركز الـ 13.

وفي مباراة أخرى تعادل فولام سلبيا أمام نيوكاسل. تعادل أوصل فولام للنقطة العاشرة وأوصل نيوكاسل للنقطة 17 في المركز الـ 15.

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