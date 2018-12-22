بالفيديو – هدية من فاردي إلى أرسنال وتوتنام.. ليستر ينتصر على تشيلسي

قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للانتصار على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

هدف ليستر سيتي الوحيد جاء عن طريق المتألق دائما أمام الكبار، جيمي فاردي من تسديدة صاروخية في الدقيقة 51.

وفشلت كل محاولات تشيلسي في تعديل النتيجة، لينتصر ليستر سيتي للمرة السابعة هذا الموسم.

سقوط تشيلسي هو الأول له على ملعبه هذا الموسم والثالث له في المسابقة الإنجليزية. خسر أمام توتنام وولفرهامبتون والآن سقط على ملعبه أمام ليستر سيتي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 37 في المركز الرابع بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الخامس.

فوز أرسنال على بيرنلي أوصل الفريق الإنجليزي للنقطة 37 ليتساوى الآن مع تشيلسي.

توتنام أصبح لديه الأفضلية الآن للابتعاد تماما بالمركز الثالث. رصيده 39 نقطة ويستعد لمواجهة إيفرتون يوم الأحد.

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"