سموحة ينجو من السقوط أمام مصر للمقاصة ليتعادلان بهدف لمثله

أنقذ السيد فريد فريقه سموحة من الخسارة يوم السبت وسجل هدفا من ركلة جزاء في شباك مصر للمقاصة ليتعادل الفريقان في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز في لقاء استضافه ملعب الإسكندرية.

واستمرت معاناة سموحة الذي لم يفز في الدوري منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتقدم المتألق جون أنطوي بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 14 وأدرك فريد التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب البطولة بينما بلغ رصيد سموحة 22 نقطة ويحتل الفريق المركز السابع.

ويستضيف سموحة فريق المصري في 30 ديسمبر بينما يلعب مصر للمقاصة أمام المقاولون العرب في 15 يناير.

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