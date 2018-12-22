التشكيل – كينو أجنبي وحيد لـ بيراميدز ضد إنبي

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 19:04

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - المقاولون - كينو

في حدث نادر، يشارك لاعب أجنبي وحيد في تشكيل بيراميدز.

صاحب المركز الثاني في الدوري المصري يستضيف إنبي صاحب المركز الـ16 في الجولة 18 من الدوري، في وقت يقود فيه كينو تشكيل حسام حسن

وأتى تشكيل بيراميدز كالتالي..

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمد فتحي – محمد مجدي "قفشة" – محمد فاروق – كينو

الهجوم: ناصر منسي

البدلاء: المهدي سليمان – محمد رزق – أحمد عفيفي – عبد الله بكري – عمر جابر – أزوبيكي أوكيشوكو - رودريجينيو

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