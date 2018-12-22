التشكيل – كينو أجنبي وحيد لـ بيراميدز ضد إنبي

في حدث نادر، يشارك لاعب أجنبي وحيد في تشكيل بيراميدز.

صاحب المركز الثاني في الدوري المصري يستضيف إنبي صاحب المركز الـ16 في الجولة 18 من الدوري، في وقت يقود فيه كينو تشكيل حسام حسن

وأتى تشكيل بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمد فتحي – محمد مجدي "قفشة" – محمد فاروق – كينو

الهجوم: ناصر منسي

البدلاء: المهدي سليمان – محمد رزق – أحمد عفيفي – عبد الله بكري – عمر جابر – أزوبيكي أوكيشوكو - رودريجينيو

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"