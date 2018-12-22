تشكيل برشلونة - ميسي وديمبيلي وسواريز في الهجوم أمام سيلتا فيجو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام سيلتا فيجو بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: مارك تيرشتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتيس، فيدال.

الهجوم: ديمبيلي، ميسي، سواريز.

برشلونة يحتل صدارة المسابقة برصيد 34 نقطة، ويتواجد سيلتا فيجو بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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