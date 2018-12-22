بالفيديو - ميلان يواصل إهدار النقاط ويفقد المركز الرابع.. نابولي يفلت من سبال

واصل فريق ميلان إهداره للنقاط بالدوري الإيطالي، ليفقد النقطة السابعة خلال آخر 3 جولات بالمسابقة، أما نابولي فقد حافظ على انتصاراته ليحقق الفوز الرابع تواليا.

الروسونيري سقط أمام فيورنتينا بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 17 من السيري آ ليفقد المركز الرابع لصالح لاتسيو الذي انتصر على كالياري 3-1 في وقت سابق من هذا اليوم.

هدف اللقاء الوحيد سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 73 بعد مراوغة وتسديدة صاروخية رائعة على يسار الحارس جيانلويجي دوناروما.

رصيد ميلان توقف عند 27 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الرابع، أما فيورنتينا فقد ارتفع رصيده إلى 25 نقطة بالمركز السادس.

وفي نفس الجولة والتوقيت نجح نابولي في تخطي عقبة سبال بهدف نظيف، وواصل حصد النقاط بتحقيقه الفوز الرابع تواليا.

هدف اللقاء الوحيد سجله المدافع راؤول ألبيول في الدقيقة 46 من الشوط الأول إثر رأسية من ضربة ركنية.

نابولي وصل للنقطة 41 محافظا على المركز الثاني بفارق جيد عن إنتر الثالث (9 نقاط) مع تبقي لقاء للنيراتزوري.

وفي باقي المباريات تعادل أودينيزي مع فروسونيني 1-1، وهي نفس نتيجة مباراة ساسولو وتورينو. جنوى فاز على أتالانتا 3-1، وسامبدوريا ضرب إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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