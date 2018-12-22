نهائي مونديال الأندية - الشحات رفقة بيرج في تشكيل العين أمام ريال مدريد

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 17:43

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني للعين الإماراتي تشكيل الفريق أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية المقام بالإمارات.

العين حقق المفاجأة بالوصول لنهائي البطولة بعد تجاوز عقبة تيم ويلينجتون النيوزيلندي رغم تأخره بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل وينتصر بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي تخطى الترجي التونسي بعد الانتصار بثلاثية نظيفة، ثم واصل مفاجآته بالتعادل مع ريفير بليت الأرجنتيني 2-2 والفوز بركلات الترجيح.

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وحل محترفنا المصري حسين الشحات أساسيا في تشكيل الزعيم الإماراتي للمباراة الرابعة على التوالي.

وسجل لاعب مصر للمقاصة السابق هدفا واحدا في المسابقة في شباك الترجي التونسي.

وجاء التشكيل كالآتي.

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