مونديال الأندية - ريفير بليت يظفر بالميدالية البرونزية برباعية في كاشيما

توج ريفير بليت الأرجنتيني بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد الانتصار على كاشيما إنتلرز الياباني برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

ريفير بليت الذي وصل للبطولة بعد تخطي غريمه بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس سقط في فخ المفاجأة أمام العين الإماراتي بنصف النهائي بعد التعادل مع العين الإماراتي 2-2 ثم الخسارة بركلات الترجيح.

أما كاشيما الذي انتصر على جوادالاخار المكسيكي في ربع النهائي فقد توقف مشواره بعد الخسارة من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهدف الأول للفريق الأرجنتيني سجله برونو زوكوليني في الدقيقة 24 من رأسية، وبالشوط الثاني أضاف جونزالو مارتينيز ثاني الأهداف بالدقيقة 73 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

والأهداف توالت في الدقائق الأخيرة. رافائيل سانتوس بوري بالدقيقة 88 أحرز ثالث الأهداف من ركلة الجزاء، قبل أن يختتم جونزالو مارتينيز الرباعية وثاني أهدافه بالدقيقة 90.

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