نهائي مونديال الأندية - بيل يقود تشكيل ريال مدريد أمام العين

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه أمام العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية المقام بالإمارات.

ريال مدريد تخطى كاشيما إنتلرز الياباني في نصف النهائي بعد الانتصار بثلاثية مقابل هدف. ثلاثية سجلها الويلزي جاريث بيل.

وبيل يتواجد في تشكيل الملكي الأساسي للقاء، وجاء كالآتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، رافائل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو.

الوسط: ماركوس يورينتي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، جاريث بيل.

العين حقق المفاجأة بالوصول لنهائي البطولة بعد تجاوز عقبة تيم ويلينجتون النيوزيلندي رغم تأخره بثلاثية نظيفة قبل أم يتعادل وينتصر بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي تخطى الترجي التونسي بعد الانتصار بثلاثية نظيفة، ثم واصل مفاجآته بالتعادل مع ريفير بليت الأرجنتيني 2-2 والفوز بركلات الترجيح.

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