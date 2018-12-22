بالفيديو – أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية على بيرنلي في ظهور النني الأول

ظهر محمد النني مع أرسنال لأول مرة، وعاد أرسنال للانتصارات من جديد على حساب بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

فاز أرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.



























ضغط مبكر

بدأ أرسنال اللقاء ضاغطا، وبالفعل سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ13 عن طريق بيير أوباميانج. تمريرة ساحرة من ميسوت أوزيل، قابلها المهاجم الجابوني في المرمى.

واضطر أوناي إيمري لإجراء تبديل اضطراري أول في الدقيقة الـ36، فشارك ستيفين ليشتنشتاينر بدلا من ناتشو مونريال.

ولم يجد سوكراتيس مدافع أرسنال سوى الطرق غير الشرعية لإيقاف مرتدة بينرلي في الدقيقة الـ41، فتحصل على بطاقة صفراء أولى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف.

قتل المباراة وخروج النني

وفي شوط المباراة الثاني، دخل أرسنال بهدف التعزيز مبكرا، وهذا ما نجح فيه أوباميانج مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة الـ47 من تصويبة قوية في شباك جو هارت. هدف جعل المهاجم الجابوني ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ12 هدف.

أوناي إيمري اختار إخراج محمد النني في الدقيقة الـ57، وذلك بعدما سجل ظهوره الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وشارك لوكاس توريرا بدلا منه.

عودة بيرنلي

وفي الدقيقة الـ62 قلص أشلي بارنيز الفارق لبيرنلي بهدف أول، ليعيد سخونة المباراة من جديد.

إيمري دفع بأليكس إيوبي في الدقيقة الـ75 بدلا من أليكساندر لاكازيت، ورد بيرنلي بالدفع بفوكس وفيدرا بدلا من أشلي بارنيز وكريس وود.

وقتل أليكس إيوبي اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ90. تمريرة من جاكا، تابعها النيجيري في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ37 في المركز الرابع بالتساوي مع تشيلسي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ12 في المركز الـ18.

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