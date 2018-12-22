برنامج الزمالك في تشاد – محاضرة فنية ومران ختامي بحضور الإعلام

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 12:54

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - القطن التشادي

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس على برنامج الفريق اليوم خلال وجوده في تشاد استعدادا لمواجهة القطن غدا في إياب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .

ويبدأ فريق الزمالك برنامج اليوم السبت بتناول وجبة الغذاء الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

ويلقي جروس محاضرة فنية على اللاعبين الساعة الثانية ظهرا، قبل خوض التدريب الختامي للفريق على ملعب إدريس محمد واياي بالعاصمة بنجامينا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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وسيسمح جروس لوسائل الإعلام المختلفة، لحضور المران لمدة ربع ساعة .

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء غد الأحد، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

كان الزمالك قد فاز ذهابا بسباعية، ليضع قدما ونصف في الدور التالي من البطولة.

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