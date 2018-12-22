فان دايك: لم أكن جاهزا بنسبة 100% للمشاركة أمام ولفرهامبتون

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

كشف فان دايك مدافع ليفربول عدم جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة أمام ولفرهامبتون رغم الأداء الرائع الذي قدمه في المباراة.

ليفربول انتصر على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل أولا ثم صنع الهدف الثاني لـ فان دايك. (طالع التفاصيل)

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وقال فان دايك: "الانتصار كان مهما للغاية اليوم. ولفرهامبتون يعد فريقا جيدا للغاية وأظهر ذلك طوال الموسم وفي الشوط الأول أيضا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "كان يوما عصيبا بالنسبة لي. لم أكن جاهزا بنسبة 100% بسبب نزلة برد".

وأردف "ولكن الأهم أننا نجحنا في تحقيق ما نريد. كان مهما للغاية الانتصار أمام ولفرهامبتون ومواصلة طريقنا".

ووصل ليفربول للنقطة 48 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 في المركز السابع.

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