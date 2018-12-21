مؤتمر فالفيردي: موريو لا يشارك مع فالنسيا؟ لم نحضره بـ100 مليون يورو

ظهر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه الأخيرة في عام 2018 أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

برشلونة المتصدر سيستقبل الفريق الجاليثي الذي واجهه الموسم الماضي 4 مرات، ولم يفز عليه حينها سوى مرة واحدة.

فالفيردي قال عن هذه الإحصائية: "الأمر متوقف على عدة عوامل، فـ سيلتا يقدّم مباريات مميزة أمام برشلونة، ونحن لم نقدر حينها على الفوز في كامب نو. لديهم لاعبين عظماء مثل (إياجو) أسباس وماكسي (جوميز). نحن ننهي عام 2018 ومن المهم أن نفوز بالمباراة ونحافظ على الفارق مع المطاردين، كما نرغب في إمتاع جماهيرنا قبل إجازة الأعياد".

المدرب الباسكي يرى أن صفقة استقدام خيسون موريو من فالنسيا كانت ضرورية في ظل إصابات الفريق: "يجب ألا نغفل حقيقة النقص الذي نواجهه في قلوب الدفاع، لقد قضينا أغلب الموسم حتى الآن بقلبي دفاع فقط. صامويل (أومتيتي) تعرض للإصابة مبكرا في الموسم، و(توماس) فيرمايلين كان مصابا أغلب الوقت بدوره. ولذا احتجنا إلى تدعيم. حرصنا على استقدام لاعب يعرف الدوري الإسباني جيدا، وموريو يلائم شروطنا، نحن واثقون من قدرته على مساعدتنا في أقرب فرصة، توجب علينا التحرك بسرعة بسبب عدم توفر الكثير من الوقت، كان وضعا طارئا وقد استقدمنا لاعبا عظيما".

هل سيخضع أومتيتي للجراحة للتخلص من مشاكل الركبة الملازمة له؟ سؤال غامض: "أتمنى لو كان لدي إجابة على هذا السؤال، ولكني لا أملك إجابة، أعتقد أن الإجابة ستأتي خلال عدة أيام. لا تتوافر لدي المعلومات الدقيقة حول حالة ركبته. لا أدري متى ينتهي برنامجه العلاجي والطريقة التي يعالَج بها، أشعر أنني غير متطلع على التفاصيل".

هل انتهى سوق برشلونة الشتوي بعد استقدام موريّو؟

فالفيردي لم يبح بالكثير كذلك: "بتلك الطريقة سأكون أول مدرب يغلق سوق الانتقالات قبل أن تبدأ حتى، سنرى ما سيحدث".

موريو كان المدافع الرابع أو الخامس في فالنسيا، فلماذا تم استقدامه رغم وضعه السيء مع الخفافيش: "سنرى، علينا أن نأخذ في عين الاعتبار كل الظروف التي أحاطت بوضعه، لو كنا سنصرف 100 مليون يورو لاختلف الوضع، ولا أريد أن أنتقص من موريو الذي استقدمناه بـ 1 مليون يورو".

برشلونة عانى من غياب ظهيريه نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو في الفترة الماضية: "أعتقد أن سيميدو سيكون متاحا. أما الحديث عن حالة سيرجي، فسابق لأوانه، نحن متفائلون بشأن نيلسون (سيميدو)".

التقارير أشارت أن برشلونة توصّل لاتفاق بالفعل مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان، قبل أن يصدر النادي الفرنسي بيانا يستهجن فيه تواصل برشلونة مع لاعبه. (طالع التفاصيل)

وفالفيردي أبدى جهله بهذا الشأن: "إنها أمور تحدث في الأندية الأخرى ونحن لا شأن لنا بها، لدينا بالفعل لاعبين كافيين، لن أعلق على ذلك، فهذا شأن اللاعب وناديه".

كما أظهر عدم إلمامه بالكثير حول البرازيلي كايو الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة بدوره: "الحقيقة أنني أعرف القليل عنه، أعرف أنه يلعب في ساوباولو".

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارديه إشبيلية وأتليتكو مدريد.

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