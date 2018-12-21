النجم الساحلي أول المتأهلين لدور المجموعات في الكونفدرالية

سقط النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة بهدف أمام مضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري لكنه تأهل إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية مستفيدا من فوزه على الأخير بنتيجة 3-صفر في لقاء الذهاب.

ولأن النجم صاحب التصنيف الأعلى من بين الفرق المشاركة في النسخة الحالية من الكونفدرالية ومع فوزه في دور الـ32 تأهل مباشرة إلى دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منذ أيام تأهل فريق من دور الـ32 مباشرة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية دون الحاجة للمشاركة في دور الـ32 مكرر.

وأشار إلى أن الفريق صاحب التصنيف الأعلى هو من سيتأهل إلى دور المجموعات مباشرة.

وفي لقاء آخر بالبطولة أقيم يوم الجمعة، كرر بيترو دي لواندا الأنجولي فوزه على ضيفه نيوكي المنتمي للكونغو الديموقراطية ليتأهل إلى دور الـ32 مكرر.

وفاز بيترو على نيوكي بنتيجة 1-صفر في مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر بيترو قرعة دور الـ32 مكرر والتي تقام في 28 ديسمبر للتعرف على منافسه المقبل.

ويلعب في دور الـ32 مكرر الفرق المتأهلة من دور الـ32 للكونفدرالية أمام الفرق الخاسرة في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك المصري والزمالك من مصر في الكونفدرالية.

وفي لقاء الذهاب من دور الـ32 خسر المصري في ملعبه أمام ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-صفر بينما فاز الزمالك في القاهرة على القطن التشادي بنتيجة 7-صفر.

ويحل المصري ضيفا على ساليتاس يوم السبت بينما يواجه الزمالك فريق القطن يوم الأحد.

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