المقاولون يواصل زحفه في الدوري بفوز سادس على التوالي

واصل المقاولون العرب انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بالفوز يوم الجمعة على ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1 في الجولة 18.

وحقق فريق ذئاب الجبل انتصاره السادس تواليا في البطولة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة وليرتقي إلى المركز الثالث.

وأخطأ الهاني سليمان حارس زعيم الثغر وسجل هدفا في مرماه بعد فشله في التقاط الكرة إثر ركلة ركنية للمقاولون في الدقيقة 4.

وواصل أحمد علي التألق وسجل هدفا في الدقيقة 26 معززا تقدم فريقه في ملعب عثمان أحمد عثمان.

وأحرز محمد ناجي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول.

وتلقى الاتحاد أول خسارة في الدوري منذ 12 نوفمبر. وجمع الفريق نقطتين في آخر مباراتين بالتعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش وسموحة.

واستمر الاتحاد تاسعا في الترتيب ورصيده 20 نقطة.

ويستضيف المقاولون فريق الإسماعيلي يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 9 بينما يلعب الاتحاد أمام الزمالك متصدر الترتيب في 5 يناير.