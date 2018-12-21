المقاولون يواصل زحفه في الدوري بفوز سادس على التوالي

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 20:57

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

واصل المقاولون العرب انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بالفوز يوم الجمعة على ضيفه الاتحاد بنتيجة 2-1 في الجولة 18.

وحقق فريق ذئاب الجبل انتصاره السادس تواليا في البطولة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة وليرتقي إلى المركز الثالث.

وأخطأ الهاني سليمان حارس زعيم الثغر وسجل هدفا في مرماه بعد فشله في التقاط الكرة إثر ركلة ركنية للمقاولون في الدقيقة 4.

أخبار متعلقة

رسميا – الصفقة الأولى لـ اتحاد جدة في سوق الانتقالات الشتوية بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" جروس: الحرارة تزيد مواجهة القطن صعوبة النجم الساحلي أول المتأهلين لدور المجموعات في الكونفدرالية

وواصل أحمد علي التألق وسجل هدفا في الدقيقة 26 معززا تقدم فريقه في ملعب عثمان أحمد عثمان.

وأحرز محمد ناجي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول.

وتلقى الاتحاد أول خسارة في الدوري منذ 12 نوفمبر. وجمع الفريق نقطتين في آخر مباراتين بالتعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش وسموحة.

واستمر الاتحاد تاسعا في الترتيب ورصيده 20 نقطة.

ويستضيف المقاولون فريق الإسماعيلي يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 9 بينما يلعب الاتحاد أمام الزمالك متصدر الترتيب في 5 يناير.

المقاولون الاتحاد الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح 55 دقيقة | المحترفون
بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب ساعة | المحترفون
ظهور أول لاعب مولود في القرن 21 بمنافسات الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
بالفيديو - هدف وتمريرة حاسمة في ملخص إبداع الملك أمام ولفرهامبتون ساعة | المحترفون
كلوب: هدف صلاح رائع.. ربما نحتاج 105 نقطة لنصبح أبطال الدوري ساعة | المحترفون
فان دايك: لم أكن جاهزا بنسبة 100% للمشاركة أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك