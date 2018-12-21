بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي"

نفى مجلس إدارة النادي المصري وجود أي نية لديه للتفريط في إسلام عيسى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مجلس إدارة المصري أكد في بيانه "عدم صحة الخبر الذي تم نشره اليوم في إحدى الصحف المسائية والتي تحدثت عن انتقال إسلام عيسى إلى الأهلي".

وأشار المجلس إلى "هذا الخبر عار تماما من الصحة".

وستقوم إدارة الشؤون القانونية في نادي المصري باتخاذ "إجراءات قانونية تجاه تلك الصحيفة التي تسببت بنشرها لمثل هذا الخبر المغلوط في إحداث بلبلة كبيرة داخل القطاعات الجماهيرية للقلعة الخصراء"، وفقا لبيان النادي على الموقع الرسمي.

وشدد مجلس إدارة المصري سعيه وبكل قوة لـ"تدعيم صفوف المصري وليس التفريط في أحد أعمدته الأساسية".

إسلام عيسى صاحب الـ 22 عاما انضم إلى المصري قادما من النصر في موسم 2017-18.

ولعب إسلام عيسى 14 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

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