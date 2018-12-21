مدرب العين: أشعر بالإعياء والإجهاد.. وتذكروا ما فعله الجزيرة أمام ريال مدريد

اعترف زوران ماميتش المدير الفني للعين، بالفارق الشاسع في المستوى بين فريقه ومنافسه في نهائي كأس العالم للأندية: ريال مدريد.

ماميتش ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة غدا السبت التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال ماميتش عن النهائي الحلم الذي يأتي بعد مسيرة تاريخية للعين في مونديال الأندية: "من المميز أن نتواجد في هذه المرحلة، ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم، لا يمكن مقارنتنا بهم. لقد وصلنا النهائي، نحن نمثل أمة كاملة، ولذا سيتوجب علينا تقديم مباراة مميزة، ولعل هذا لن يكون كافيا حتى. الفريق مجهد للغاية بسبب لعب الوقت الإضافي مرتين. أنا شخصيا لم ألعب، ولكني أشعر بالإجهاد والإعياء بعض الشيء، ولكن نرغب جميعا في تعقيد الأمور على ريال مدريد، علينا أن نتحيّن فرصتنا".

هل هو قلق من ثنائية مارسيلو وبيل التي صنعت أهوالا هجومية في مواجهة كاشيما أنتلرز بنصف النهائي؟

ماميتش يجيب: "قوة ريال مدريد تكمن في الفريق بأكمله، كل لاعب لديهم قادر على حسم المباراة، وليس هذا الثنائي فقط. يوجد راموس وفاران وكارباخال، وهذا فقط خط دفاعهم. لا يمكنك التنبؤ بالمكان الذي سيأتي منه الخطر. يجب أن يركز كل لاعبي فريقي على تقديم مباراة جيدة، وهذا فقط سبيلنا للخروج بنتيجة إيجابية. بالنسبة لي ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم على الرغم من أنهم لا يعيشون فترة جيدة في الوقت الحالي".

وتمنى ماميتش أن يكون الحظ حليف فريقه: "أعتقد أن ريال مدريد يقدّم أفضل مستوياته دوما في المباريات النهائية، يلعبون بجدية ولا يهتمون بهوية المنافس. ولذا لا أظن أن ترشحهم للفوز سيشكّل أفضلية لنا. سننتظر أن يحالفنا الحظ، أن يكون حارس مرمانا محظوظا بالشكل الكافي حتى يقدّم مباراة جيدة، هذا هو سبيلنا الوحيد لتحقيق شيء في هذه المباراة".

قبل أن ينهال بالإشادة على حارسه خالد عيسى الذي تألق بشكل كبير خلال البطولة وساهم في الانتصار على ولينجتون وريفر بليت بركلات الجزاء الترجيحية: "خالد عيسى ليس طويلا للغاية، ولكنه أفضل حارس في البلاد، كما أنه شخص مميز. سألني ماذا عليه أن يفعل في ركلات الجزاء، وقد أخبرته أن يتمهّل، لأنه سريع للغاية وبالتالي فرصته كبيرة في التصدي للركلات، وقد فعل ذلك، أنا سعيد لأجله، إنه حارس مرمى عظيم".

وواصل ماميتش حديثه عن مباراة الغد: "لقد لعبنا 6 مباريات متتالية في وقت قصير، نحن مرهقون، مرت 3 أيام منذ المباراة الأخيرة لنا، ولكني واثق أن الفريق سيلعب جيدا".

سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد سلّط الضوء خلال مؤتمره الصحفي على أسلوب لاعبي العين في تنفيذ الركلات الحرة والركنية، واعتبر أنهم يرتكبون المخالفات مع حراس المرمى. (طالع التفاصيل)

إلا أن ماميتش رد على نظيره بشكل ذكي: "لا أدري ما يعنيه سولاري، نحاول أن نلعب تحت غطاء القانون".

ماميتش دلل على حظوظ فريقه في المباراة بما قدمه الجزيرة الإماراتي أمام ريال مدريد في نسخ نهائي النسخة الماضية، المواجهة التي انتهت بفوز قيصري في الدقائق الأخيرة 2-1: "أذكر مباراة ريال مدريد أمام الجزيرة الذي سنحت له عدة فرص للتسجيل، نتيجة المباراة كانت يمكن أن تختلف. ندرك أن ريال مدريد أفضل، إن فازوا فسنبارك لهم وسنواصل في بقية المنافسات".

واختتم ماميتش: "أريد الفوز دائما في جميع المباريات أمام جميع الفرق، ولكني علي أن أكون على دراية بأن الفارق بين الفريقين مثل الفارق بين سيارة سمارت وسيارة مرسيدس".

العين سيكون أول نادي آسيوي وعربي يحقق لقب كأس العالم للأندية حال فوزه على ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

مؤتمر راموس – عن "المصري في صفوف العين" و"5 سنوات دون مورينيو".. وتصريحات رونالدو

كاف يؤكد في بيان إقامة كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون

بالفيديو – إثارة كبرى في السعودية.. السعيد يصنع والهلال ينتصر على أهلي جدة 3/4

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم

روي كين ينفجر: لاعبو يونايتد قتلوا مورينيو