مؤتمر سولاري - تحذير من خداع لاعبي العين للحكم.. وإجابة سينمائية بخصوص الكلاسيكو

شدد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، على أهمية المواجهة أمام العين الإماراتي غدا السبت في نهائي كأس العالم للأندية، كاشفا عن نقاط قوة المنافس التي سيحاول فريقه شلها.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قبل المباراة التي ستقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأفصح عن حالة لاعبيه: "جميع اللاعبين سعداء ومتحمسين ومركزين على المباراة، لديهم خبرة كبيرة في المباريات النهائية على الرغم من بعض التوتر البسيط المصاحب دائما للوصول لأي مباراة نهائية. سنلعب على اللقب ويتوجب علينا أن نضع كل طاقتنا وتركيزنا في المباراة".

نادي ريفر بليت اشتكى بعد إقصائه من نصف النهائي أمام العين من عدم تطبيق تقنية الفيديو على الفريق صاحب الأرض، وسولاري شرح سبب غضب فريقه السابق الذي قضى في صفوفه عدة سنوات كلاعب.

يقول سولاري مفاسرا أسلوب فريق العين في الركلات الثابتة: "أعلم ما يتحدث ريفر بليت عنه، لاعبو العين يستعملون أجسامهم وأحيانوا يرتكبون الأخطاء خلال تنفيذ الركلات الركنية والمخالفات الجانبية. التونسيون (الترجي) كانوا غاضبين كذلك، قبل أن يتم الاستفادة من ذلك مجددا أمام ريفر بليت، من الطبيعي أن يستخدموا أسلحتهم وأن يحاولوا خداع الحكم، سنقوم بكل شيء ممكن لتجنُب ذلك".

هل تفاجأ بخسارة ريفر بليت؟ سؤال يجيب عنه سولاري: "هذا النوع من التنافس الذي يضم مختلف القارات يبدو في رأيي أفضل من الشكل القديم الذي تمثّل في كأس إنتركونتننتال البطولة المحببة للغاية إلي. صحيح توقعنا عبور ريفر بليت، ولكن مثل هذه المفاجآت حدثت كثيرا في النسخ الماضية، وهذا مثال آخر لمدى تنافسية لعبة كرة القدم.".

المدرب الأرجنتيني لا يمتلك خطة خاصة لإيقاف البرازيلي كايو نجم العين: "سنتعامل معه بالشكل الاعتيادي، سندافع بقوة ونحاول أن نتحلى بالسرعة في مواجهته، آمل أن يتم ذلك دون تدخلات غير قانونية".

وثمّن سولاري الإنجازات العظيمة التي حققها فريقه في السنوات الماضية: "من المستحيل مواصلة الفوز بدوري أبطال أوروبا حتى 200 عام في المستقبل، هذه هي كرة القدم، هذا يكلفنا الكثير بسبب الطريقة التي يتم بها تقييم ما حققناه في السنوات الماضية، فنحن نادٍ ينظر دوما للأمام، ولكن لا يمكن نسيان ما قدمناه في العام الماضي، وغدا سنحاول الإقدام على خطوة جديدة، لأن ريال مدريد فاز بكل هذه الألقاب بسبب التركيز ووضع الطاقة القصوى في المباريات النهائية".

هل يتمنى سولاري مواجهة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ سؤال أجاب عنه الهندي الصغير بحس سينمائي: "إنها فرضية بعيدة للغاية، سيتوجب علينا ركوب الديلورين".

ديلورين هي سيارة من سلسلة أفلام Back to the Future، تم استعمالها في السفر عبر الزمن خلال أجزاء الفيلم الثلاثة.

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