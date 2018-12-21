كشف أحمد تمساح مهاجم فريق حرس الحدود رحيله من فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد تمساح: "طارق العشري أخبرني بأن أسلوب لعبي لا تُناسب الفريق".

وأضاف لـFilGoal.com "لن أستمر في حرس الحدود خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وواصل "العشرب أخبرني بأنني لا أفتعل أي أزمات مع الفريق ولكن الأمر فقط مجرد عدم مناسبة أسلوبي لطريقة لعبه ومن هنا سأرحل".

وأشار "حلمي طولان – مدرب الاتحاد – ومؤمن سليمان – مدرب بتروجيت – تواصلا معي خلال الفترة الأخيرة. ووجهتي الجديدة ستتحدد قريبا".

أحمد تمساح صاحب الـ 32 عاما انتقل من سموحة إلى حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

ولعب تمساح 12 مباراة مع حرس الحدود ولم يسجل أو يصنع.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

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