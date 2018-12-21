تغيير ملعب مواجهة الإسماعيلي والقطن الكاميروني

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:57

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

قررت اللجنة المنظمة للقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني تغيير ملعب المواجهة المقبلة بين الفريقين.

وسوف تقام المباراة في ملعب الجيش في مدينة ياوندي بدلا من الملعب الرئيسي هناك.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على القطن غدا السبت لملاقاته في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

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وقال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن تغيير الملعب يصب في مصلحة ناديه.

وأتم "الملعب الجديد يتسع لخمسة آلاف مشجع فقط ما يعني عدم وجود ضغط جماهيري كبير على اللاعبين خلال اللقاء".

ويحتاج الإسماعيلي للفوز أو التعادل أو الهزيمة بهدف دون رد للتأهل لدور المجموعات من البطولة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأفضل أمام القطن

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