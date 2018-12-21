يوسف: تأجيل لقاء جيما 48 ساعة أفاد الأهلي

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:54

كتب : حسام نور الدين

سامي قمصان - سيد عبد الحفيظ - محمد يوسف على دكة الأهلي

قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي أن تأجيل لقاء جيما أبا جيفار الإثيوبي 48 ساعة أفاد فريقه كثيرا.

وأوضح يوسف "هذا التأجيل منحنا فرصة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة والعمل على علاج أخطاء لقاء الذهاب بشكل أكبر".

وأضاف "نعاني من ضغط مباريات كبير مؤخرا وهذا التأجيل كان بمثابة راحة للاعبين حتى لا يتعرضوا للإجهاد".

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وأتم "تحدثت مع اللاعبين في كيفية تلافي أخطاء لقاء الذهاب ونلعب على استغلال الفرص المتاحة لنا لتسجيل أهدافا لنتم مهمتنا بنجاح".

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب على أبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد في ملعب برج العرب في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات أو حتى الهزيمة بهدف دون رد فقط لضمان العبور للمرحلة التالية من البطولة الإفريقية.

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