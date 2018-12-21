الأهلي يصل إثيوبيا لملاقاة أبا جيفار.. ومعلول جاهز لخوض المباراة

وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة إثيوبيا فجر اليوم الجمعة استعدادا للقاء جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لخوض مرانه الأولى في إثيوبيا في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويبعد ملعب أديس بابا معقل المباراة عن مقر إقامة الأهلي بـ15 دقيقة فقط.

وأكد طبيب الفريق خالد محمود إن علي معلول الظهير الأيسر للفريق جاهز تماما لخوض المباراة من الناحية الطبية.

وتابع "معلول تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة وقرار مشاركته في يد الجهاز الفني".

ويغيب الدولي التونسي عن الأهلي منذ ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري، بينما يغيب فتحي منذ ذهاب النهائي أمام الترجي للإصابة أيضا.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات أو حتى الهزيمة بهدف دون رد فقط لضمان العبور للمرحلة التالية من البطولة الإفريقية.

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