صفقة سكندرية.. رسميا - مانجا ينتقل إلى الاتحاد قادما من سموحة

أعلن نادي الاتحاد رسميا عن استقدام أحمد نبيل مانجا من صفوف سموحة، بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.

مانجا بات أولى الصفقات الشتوية للاتحاد الذي يسعى لتدعيم صفوفه لمواصلة المنافسة في الدوري والكأس وكأس زايد للأبطال.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن رغبة الاتحاد في الحصول على خدمات مانجا، مع تحديد إدارة سموحة مبلغ 4 ملايين جنيه كقيمة للاعب. (طالع التفاصيل)

وأبدى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد امتنانه لموافقة سموحة على إتمام الصفقة رغم وصول أكثر من عرض لـ مانجا.

فيما شدد حلمي طولان مدرب الاتحاد على أهمية الصفقة، مسلطا الضوء على أهمية اللاعب نظرا لقدراته الفنية والبدنية.

مانجا (27 عاما) يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، ويعد واحدا من أبناء الأهلي قبل انتقاله إلى سموحة عام 2014.

اللاعب ظهر 13 مباراة بالدوري مع سموحة هذا الموسم، بالإضافة إلى مباراة في كأس مصر كانت أمام فريقه الجديد الاتحاد قبل أسبوعين، والتي أهدر خلالها ركلة جزاء ترجيحية.

مانجا سجّل هدفا في الجولة الأولى من المسابقة بشباك مصر للمقاصة، وصنع آخر في مواجهة المقاولون العرب بالجولة السادسة.

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