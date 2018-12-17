خاص خبر في الجول – الاتحاد يطلب التعاقد مع مانجا.. وهذا موقف سموحة

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 18:05

كتب : هاني العوضي أحمد شاكر

أحمد نبيل مانجا

بدأ نادي الاتحاد السكندري في التحرك لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهدفه الحالي هو أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط سموحة.

مانجا صاحب الـ 27 عاما انتقل من الأهلي إلى سموحة في موسم 2014-15.

ولعب مانجا 13 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كشف لـFilGoal.com رغبة ناديه في التعاقد مع مانجا.

الاتحاد أرسل خطابا رسميا إلى سموحة يطلب من خلاله التعاقد مع مانجا ولكن الفريق السكندري ليس الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، بل مصر للمقاصة أيضا وفقا لرئيس الاتحاد.

وعلم FilGoal.com أن نادي سموحة يطلب الحصول على ما يقرب الـ 4 ملايين جنيه من أجل الاستغناء عن لاعب وسط فريقه.

المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الاتحاد وسموحة من أجل مانجا.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

سموحة في المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

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