وردة يشارك في اكتساح باوك لأيتيتوس بسداسية نظيفة

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 20:18

كتب : FilGoal

باوك - عمرو وردة

شارك عمرو وردة جناح باوك في فوز فريقه الكاسح على أيتيتوس بنتيجة 6-0 يوم الخميس.

ولعب الفريقان ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس اليونان.

ولعب وردة المباراة كاملة.

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وواصل باوك تصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إرجوتيليس وأريس صاحبي المركز الثاني والثالث و6 نقاط عن المتذيل أيتيتوس.

يذكر أن باوك يحتل صدارة الدوري اليوناني برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه أولمبياكوس.

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