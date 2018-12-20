سام مرسي: علينا أن نستمتع بالمباريات المتلاحقة فالوقت يطير سريعا

يرى سام مرسي قائد ويجان أن فريقه عليه الاستمتاع بالمباريات المتلاحقة خلال فترة أعياد الميلاد ومحاولة تحقيق نتائج جيدة.

سيلعب ويجان 3 مباريات في الوقت المتبقي من عام 2018 بدوري القسم الثاني في إنجلترا.

وقال سام مرسي في تصريحات لموقع رابطة الأندية الإنجليزية "بطولة دوري القسم الثاني بإنجلترا مشهورة حول العالم بسبب عدم إمكانية التنبؤ بها، هذا يعني أن أي شيء يمكن أن يحدث في أي مباراة".

وأضاف "كل مستوى تذهب إليه هناك فرق بالتأكيد.كما أن الوقت يطير مع لعب الكثير من المباريات ولكن عليك أن تستمتع بها".

وعن لعب عدة مباريات فترة أعياد الميلاد أوضح الدولي المصري "إنه وقت نعتز به ونستمتع باللعب فيه، لذلك سنستمتع بالطبع بمباريات عيد الميلاد. ونأمل أن نحقق بعض النتائج الجيدة".

ويحتل ويجان المركز الـ16 في جدول الدوري بعد مرور 22 جولة.

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