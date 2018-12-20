خاص المصري يصل بوركينا فاسو بعد رحلة شاقة.. "وتدريبات خفيفة في الفندق لفك العضلات"

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:28

كتب : بسام أبو بكر

أحمد عبد الموجود مدافع المصري

وصلت بعثة النادي المصري إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، استعدادا لخوض مباراة إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية أمام ساليتاس.

المصري يسعى لتعويض هزيمته ذهابا على استاد بورسعيد بهدفين دون رد، عندما يحل ضيفا على ساليتاس مساء السبت المقبل.

وقال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد، والمرافق للبعثة المسافرة، في تصريحات لـFilgoal.com: "وصلنا بوركينا فاسو قبل قليل بعد أن تحركنا في الثانية فجرا من مصر، الرحلة شهدت توقف ترانزيت في إثيوبيا والنيجر، قبل أن نجد في استقبالنا شريف مختار السفير المصري في بورسكينا فاسو".

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وأضاف ياسين: "اللاعبون سيخوضون مرانا في الفندق لفك العضلات نظرا لطول الرحلة والإجهاد المسيطر عليهم، ومن ثم سيخوض الفريق المران الأخير في ملعب المباراة غدا الجمعة".

المصري سيخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال، والذي سيسعى لتحقيق العودة وتعويض التأخر بهدفين، لاستكمال المشوار في البطولة التي وصل فيها النادي البورسعيدي للدور نصف النهائي بالنسخة الماضية.

ما هي التشكيلة الأنسب لـ إيهاب جلال في مباراته الأولى كمدرب للمصري؟

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