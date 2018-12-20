ميدو بعد السقوط بثلاثية: كان يمكن أن أرفض المسؤولية ولكن أنا رجل مقاتل

في مباراته الأولى مع الوحدة السعودي سقط أحمد حسام ميدو بثلاثية، ولكنه يؤمن بقدرة فريقه على العودة، ويرى أنه رجل مقاتل.

الوحدة خسر من الفيصلي بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من الدوري السعودي.

وميدو قال: "للأسف بدأنا المباراة بشكل سيء، والهدف الأول أربكنا بعض الشيء، ثم استقبلنا هدفا من كرة ثابتة تدربنا على كيفية إيقافها من قبل لكن للأسف قلة التركيز تسببت في الهدف الثاني".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "البعض يتخيل سيناريو مختلف من النتيجة ولكننا صنعنا 5 فرص في الشوط الثاني، كان منهم 4 فرص حقيقية، سواء في العارضة أو من هجمة مرتدة".

وتابع "رغم النتيجة لابد من شكر اللاعبين على محاولتهم العودة للمباراة، في بعض الأحيان حينما تتأخر بتلك النتيجة يحدث تراخي، ولكن اللاعبين قاتلوا حتى آخر دقيقة".

مدرب الزمالك الأسبق أكمل "التغييرات التي أحدثناها أضافت لنا بشكل كبير في الشوط الثاني، وساعدت على الاستحواذ واستخلاص الكرة".

واختتم تصريحاته "كان أسهل شيء في ظروف مثل تلك لأي مدرب أن يرفض المهمة، ولكن كما تعلمون أنا رجل مقاتل، وقلت للاعبين أن نرفع رأسنا ونعالج أخطائنا خلال الفترة المقبلة".

الوحدة توقف رصيده عند 21 نقطة محتلا المركز السادس في جدول الترتيب.

ميدو تولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت إضافة إلى منصب المستشار الفني للنادي السعودي.

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