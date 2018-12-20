كأس آسيا 2019 – سون وكي يقودان القائمة النهائية لـ كوريا الجنوبية

أعلن باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية، القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

القائمة شهدت عدة تعديلات عن تلك التي خاضت منافسات كأس العالم 2018 في الصيف الماضي على أرض روسيا.

المهاجم جي دونج وون لاعب أوجسبورج الألماني عرف طريقه مجددا لصفوف كوريا، فيما ابتعد كيم شين ووك المهاجم صاحب الـ197 سم والذي يلعب في جيونبوك هيونداي موتورز.

الشاب لي سيونج وو لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي كان بدوره أحد ضحايا القائمة، حاله حال نام تاي هي لاعب الدحيل القطري، وأوه بان سوك لاعب الوصل الإماراتي، وسوك هيون جون لاعب ريمس الفرنسي.

القائمة الحالية شهدت استدعاء نجم الفريق سون هيونج مين مهاجم توتنام الإنجليزي، وكي سونج يونج لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، وهوانج هي تشان مهاجم هامبورج الألماني.

كما يحضر جونج ووي ونج لاعب وسط السد القطري الذي ساهم في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكو جا تشول لاعب وسط أوجسبورج الألماني.

9 لاعبين هو إجمالي عدد المحليين في القائمة، في مقابل 7 لاعبين ينشطون في القارة الأوروبية.

المنتخب الكوري –وصيف النسخة الماضية - يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة الفلبين وقيرجيزستان والصين، ويسعى النمور للفوز باللقب القاري الثالث بعد لقبي 1956 و1960.

قائمة كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو (فيسيل كوبيه الياباني) – كيم جين هيون (سيريزو أوساكا الياباني) – جو هيون وو (دايجو)

الدفاع: كيم يونج جون (جوانجزو إيفرجراندي الصيني) – جونج سيونج هيون (كاشيما أنتلرز الياباني) – كون كيونج وون (تيانجين كوانجيان الصيني) – كيم مين جاي (جيونبوك هيونداي موتورز) – لي يونج (جيونبوك هيونداي موتورز) – كيم موون هوان (بوسان إيبارك) – هونج تشول (سون سامسونج بلووينجز) – كيم جين سو (جيونبوك هيونداي موتورز)

الوسط: كي سونج يونج (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) – جونج ووي ونج (السد القطري) – كو جا تشول (أوجسبورج الألماني) – هوانج إن بيوم (دايجيون سيتيزن) – جو سي جونج (أسان) – لي جاي سونج (هولستاين كييل الألماني) – هوانج هي تشان (هامبورج الألماني) – نا سانج هو (جوانججو) – لي تشونج يونج (بوخوم الألماني) – سون هيونج مين (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

الهجوم: هوانج وي جو (جامبا أوساكا الياباني) – جي دونج وون (أوجسبورج الألماني)

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