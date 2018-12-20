أندية وادي دجلة تكرم الوليلي لتصدرها التصنيف العالمي.. واللاعبة: أتمنى مواصلة النجاح

أقامت أندية وادى دجلة والبنك التجاري الدولي في مصر (CIB) مؤتمرا صحفيا لتكريم رنيم الوليلي وتسليمها درع تقديرا لإنجاراتها طوال مشوارها الرياضي عامة.

ووجهت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، الشكر لناديها وادي دجلة خلال حفل تكريمها على الدعم المتواصل والتكريم.

وحضر التكريم اللواء محمد سامي نائبا عن وزير الشباب والرياضة، بجانب كريم درويش رئيس القطاع الرياضي بأندية وادي دجلة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

وقالت رنيم الوليلي في حفل تكريمها: "أشكر وادي دجلة على الدعم المتواصل وأتمنى الاستمرار على القمة ومواصلة حصد الألقاب".

وأضافت "أريد توجيه الشكر أيضا للبنك التجاري الدولي CIB بسبب دعمه المتواصل لأندية وادي دجلة ورياضة الاسكواش، أتمنى أن يزيد الدعم للأبطال المصريين الفترة المقبلة من رجال الاعمال".

وتابعت رنيم "الفارق بيني وبين نور ليس بعيدا، وبخلافنا فهناك لاعبات مميزات سواء في مصر أو من دول أجنبية".

وعن أهدافها الفترة المقبلة أوضحت رنيم "تركيزي الآن على النصف الثاني من الموسم والذي يبدأ في يناير، أسعى لمواصلة الأداء الجيد في البطولات، وهدفي حاليا الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة أحد البطولات الكبرى والتي لم يسبق لي الفوز بها".

ومن جانبه قال كريم درويش رئيس القطاع الرياضي بأندية وادي دجلة: "رنيم فخر لمصر وليست للنادي فقط، هي قدوة للاعبات".

وتابع درويش "أتمنى أن تستمر رنيم على القمة لأطول فترة ممكنة، البقاء على القمة ليس سهلا لكن رنيم قادرة على مواصلة النجاح".

وصعدت رنيم إلى قمة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش مع بداية ديسمبر لتنهي هيمنة نور الشربيني التي استمرت لـ31 شهرا.

وكانت رنيم الوليلي هي أول مصرية تصعد إلى قمة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش وكان ذلك في سبتمبر 2015 واستمرت لمدة أربعة أشهر فقط.

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