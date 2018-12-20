لاعب تشيلسي السابق يضع صلاح رابعا في ترتيب الأفضل بالدوري الإنجليزي

يرى كريج بيرلي لاعب تشيلسي واسكتلندا السابق أن محمد صلاح بدأ يستعيد المستوى الذي أبهر به الجميع في الموسم الماضي وصنفه ضمن الأفضل في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو تصريحات بيرلي التي اختار فيها صلاح في المركز الرابع بترتيب أفضل لاعبي البطولة الإنجليزية.

واختار بيرلي في المركز الخامس إدين هازارد نجم تشيلسي وقبله صلاح معلقا "أعتقد أن مستوى صلاح تحسن مؤخرا لكن في وقت مبكر من الموسم كان يضيع فرصا كثيرة، كانت الكرة تعانده. لم نر صلاح الموسم الماضي، كان متوقعا صعوبة تكرار التألق لكنه بدأ يتحسس طريق العودة لمستواه. الأهداف ستأتي، والأداء الجيد سيأتي، كان مميزا في الأسابيع الأخيرة".

وانتقى بيرلي اللاعب رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث وقبله أليسون بيكر حارس ليفربول وعلى القمة المدافع فيرجيل فان دايك زميل صلاح.

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة مبتعدا بنقطة عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبدأ صلاح الموسم بمستوى متراجع نوعا ما لتأثره بالإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مايو.

لكن أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي عاد للتألق وسجل الأسبوع الماضي في مرمى نابولي هدف تأهل ليفربول إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 13 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.