قائمة الأهلي - عودة معلول وفتحي لمواجهة جيما

عاد الثنائي علي معلول وأحمد فتحي للظهور مرة أخرى في قائمة الأهلي بعد فترة من الغياب وذلك لمواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي.

ويلعب الأهلي ضد جيما الإثيوبي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

ويغيب الدولي التونسي عن الأهلي منذ ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري، بينما يغيب فتحي منذ ذهاب النهائي أمام الترجي للإصابة أيضا.

واختار محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي 19 لاعبا لمواجهة جيما المقرر لها الأحد المقبل.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي.

الوسط: حسام عاشور – إسلام محارب – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمودي – عمرو السولية – ناصر ماهر – ميدو جابر – محمد شريف.

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو.

وكان الأهلي حقق الفوز على جيما في مباراة الذهاب قبل أسبوع بهدفين دون رد.

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