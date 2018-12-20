بالميراس يعلن ضم كارلوس إدواردو من بيراميدز

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 10:40

كتب : FilGoal

كارلوس إدواردو مع بيراميدز

أعلن نادي بالميراس البرازيلي رسميا عن ضم مهاجم بيراميدز، كارلوس إدواردو.

وقال بيان بالميراس إن صاحب الـ22 عاما وقع على عقد لمدة 5 سنوات مع العملاق البرازيلي.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل مالية عن الصفقة.

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وانتقل إدواردو إلى بيراميدز مطلع هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا في 10 مواجهات.

وبالتالي، يملك بيراميدز حاليا 4 لاعبين أجانب هم النيجيري أوكيتشيكو أزوبيكي، والبرازيليان رودريجينيو وكينو، بجانب الصفقة الجديدة، البوركيني إريك تراوري، القادم من مصر للمقاصة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

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