بالميراس يعلن ضم كارلوس إدواردو من بيراميدز

أعلن نادي بالميراس البرازيلي رسميا عن ضم مهاجم بيراميدز، كارلوس إدواردو.

كارلوس إدواردو النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال بيان بالميراس إن صاحب الـ22 عاما وقع على عقد لمدة 5 سنوات مع العملاق البرازيلي.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل مالية عن الصفقة.

وانتقل إدواردو إلى بيراميدز مطلع هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا في 10 مواجهات.

📝É nosso! Atacante Carlos Eduardo assina por 5 anos.#AvantiPalestra pic.twitter.com/3Wgnx2kM7d — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 19, 2018

وبالتالي، يملك بيراميدز حاليا 4 لاعبين أجانب هم النيجيري أوكيتشيكو أزوبيكي، والبرازيليان رودريجينيو وكينو، بجانب الصفقة الجديدة، البوركيني إريك تراوري، القادم من مصر للمقاصة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

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