كشف مصدر بمنتخب مصر أن الفراعنة سيواجهون الكاميرون أو السنغال أو نيجيريا وديا في مارس المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراة رسمية ضد النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 خارج الديار، ما يجبر المنتخب حسب لوائح الفيفا للمباريات الودية خوض المباراة في دولة قريبة من النيجر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لدى المنتخب 3 عروض، من الكاميرون والسنغال ونيجيريا".

وأضاف "نيجيريا تعد الأقرب لودية مارس، خلال المعسكر الذي يعقد بين 16 و26 مارس".

وأردف "المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري مصمم على خوض ودية في المعسكر المقبل، خاصة أنه الأخير قبل التجمع لخوض غمار كأس الأمم".

وأتم "كذلك أنه سيكون أول معسكر منذ شهر نوفمبر، فالمدرب المكسيكي في حاجة للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا منذ الجولة الرابعة، في ظل تقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة البطولة التي سحب الكاف تنظيمها من الكاميرون.

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