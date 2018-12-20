خاص خبر في الجول – جلسة عبد الحفيظ وعمرو جمال بعد العودة من إثيوبيا.. وموقف اللاعب

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 13:24

كتب : أحمد الخولي

عمرو جمال - الأهلي

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جلسة مع مهاجم الفريق عمرو جمال، لحسم مصيره مع الأهلي.

عمرو جمال

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعقد الجلسة حسبما علم FilGoal.com بعد عودة الأهلي من إثيوبيا وخوض مواجهة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد جيما آبا جيفار.

وعلم FilGoal.com أن حتى اللحظة، لم يتلق جمال أي معلومة بخصوص موقفه مع الأهلي مع اقتراب موعد فتح القيد المحلي يوم الأول من يناير.

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ما هو موقف عمرو جمال؟

حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإنه لا يريد إجباره على حلول بعينها مثل الإعارة لناد لا يرغب في الانضمام إليه أو الدخول في صفقة تبادلية.

لكن في نفس الوقت، يرغب عمرو في الاستمرار مع الأهلي طالما كان ذلك ممكنا.

ويتواجد عمرو جمال حاليا على قائمة انتظار الأهلي للموسم الجاري، في ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.

وقضى صاحب الـ27 عاما الموسم الماضي معارا في بيدفيست الجنوب إفريقي قبل أن ينتقل إلى هلسنكي في مارس الماضي، ويعود إلى الأهلي بعدها.

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