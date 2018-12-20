حدد الجهاز الفني للأهلي موعد انتظام محمود وحيد في مران الفريق الجماعي، بعد انضمامه للقلعة الحمراء قادما من مصر للمقاصة.

محمود وحيد النادي : مصر للمقاصة الأهلي

وأعلن الأهلي قبل أسابيع التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة ليكون ضمن الصفقات الشتوية للفريق الأحمر.

وعلم FiGoal.com أن الأهلي اتفق مع المقاصة على تفعيل الصفقة بشكل رسمي وانتظام اللاعب في مران الفريق الأحمر عقب مباراة جيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جيما في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وكان من المفترض أن ينتظم وحيد في مران الأهلي في بداية يناير إلا أن النادي الأحمر طلب من المقاصة تواجد اللاعب قبل هذا التاريخ بأسبوع لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

وكذلك، تأتي الخطوة حتى يعمل اللاعب لعدة أيام مع مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، في انتظار قيده محليا وإفريقيا.

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