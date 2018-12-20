تقرير يسرد ما قاله بوجبا فرحا بعد إقالة مورينيو

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد كان سعيدا فور علمه برحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق وصرح لزملائه بأن صدامه مع الأخير كان سببا في تخلي النادي عن البرتغالي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتبت صن أن بوجبا حين علم بالقرار قال:"لقد ظن أنه سيجعلي أضحوكة سيقلب الجمهور ضدي. لقد عبث مع الشخص الخطأ".

تنفس بوجبا الصعداء بعد رحيل مدرب ريال مدريد السابق نظرا لتوتر العلاقة بينهما في الشهور الأخيرة والتي أدت إلى ملازمة لاعب وسط فرنسا لدكة البدلاء في آخر مباريات يونايتد.

وأراد بوجبا الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب أزمته مع مورينيو لكن بعد رحيل الأخير تقول تقارير إن اللاعب قرر البقاء في صفوف فريق الشياطين الحمر.

ومنذ الموسم الماضي بدأ صدام مورينيو-بوجبا بعد مناقشة الأول لمدربه في بعض الأمور التكتيكية والفنية الأمر الذي لم يعجب مدرب إنتر ميلان السابق.

وأعلن يونايتد يوم الثلاثاء استغنائه عن خدمات مورينيو وأسند مهمة الفريق إلى أولي جونار سولشاير حتى نهاية الموسم الحالي.

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