القيعي: لا نتفاوض لضم الشحات.. الرغبة معلنة ومعروفة

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 10:50

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين

تعامل عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي بدبلوماسية في التعليق على إمكانية التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي.

وصرح القيعي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "العين يتألق وتأهل لنهائي مونديال الأندية، لذا لم يكن من اللائق التشاور مع مسؤوليه خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "نادي العين بالتأكيد لديه سياسة واستراتيجية، بينما سيكون لنا مطالب".

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وأشار: "لا توجد مفاوضات، بل رغبات معلنة ومعروفة، ولا داع للخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

ويستعد العين لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وتألق الشحات في مشوار العين، حيث سجل هدفا في مرمى الترجي بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الإماراتي 3-0.

وكان الشحات قد تحدث أمس الأربعاء لقناة MBC مصر قائلا: "لا أعرف شيئا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أركز في المباراة النهائية لمونديال الأندية، وإسعاد جماهير العين فالوصول لهذه المرحلة إنجاز كبير، وقادرون على التتويج باللقب وسط جماهيرنا".

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