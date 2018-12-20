خاص فتح الله لـ في الجول: أفوض اتحاد الكرة في أزمة مستحقاتي.. رد مسؤولي الزمالك لم يعجبني
الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:57
كتب : أحمد شاكر
كشف محمود فتح الله لاعب نادي النجوم، نيته التوجه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لتصعيد أزمته مع الزمالك المتعلقة بعدم تقاضيه كل مستحقاته المادية.
محمود فتح الله
النادي : النجوم
فتح الله صرّح لـ FilGoal.com: "لدي مباراة في الدوري يوم الأحد، ومن ثم سأتجه إلى الجبلاية يوم الإثنين".
وواصل فتح الله الذي لعب في صفوف الزمالك بين 2007 و2014: "سأطلب من اتحاد الكرة أن يتواصل مع الزمالك ويتعرّف على الوضع بناءً على الاتفاق الشفهي السابق مع الزمالك".
وأضاف: "كان من المفترض أن أتحصل على باقي مستحقاتي منذ 8 أشهر، وعندما توصلت مع مسؤولي الزمالك كان الرد سلبيا ولم يعجبني".
مختتما: "قررت الذهاب إلى اتحاد الكرة وتفويضهم لإنهاء هذه المسألة مع الزمالك، أنا محتاج لتلك المستحقات هذه الأيام، والتي تبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه".
فتح الله ذكر الشهر الماضي في تصريحات لـFilgoal.com أن إجمالي مستحقاته لدى الزمالك بلغ 6 ملايين ونصف المليون جنيه، وأنه تنازل عن جزء ضخم منها للنادي. (طالع التفاصيل)
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