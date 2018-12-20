خاص فتح الله لـ في الجول: أفوض اتحاد الكرة في أزمة مستحقاتي.. رد مسؤولي الزمالك لم يعجبني

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:57

كتب : أحمد شاكر

بعثة الزمالك محمود فتح الله

كشف محمود فتح الله لاعب نادي النجوم، نيته التوجه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لتصعيد أزمته مع الزمالك المتعلقة بعدم تقاضيه كل مستحقاته المادية.

فتح الله صرّح لـ FilGoal.com: "لدي مباراة في الدوري يوم الأحد، ومن ثم سأتجه إلى الجبلاية يوم الإثنين".

وواصل فتح الله الذي لعب في صفوف الزمالك بين 2007 و2014: "سأطلب من اتحاد الكرة أن يتواصل مع الزمالك ويتعرّف على الوضع بناءً على الاتفاق الشفهي السابق مع الزمالك".

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وأضاف: "كان من المفترض أن أتحصل على باقي مستحقاتي منذ 8 أشهر، وعندما توصلت مع مسؤولي الزمالك كان الرد سلبيا ولم يعجبني".

مختتما: "قررت الذهاب إلى اتحاد الكرة وتفويضهم لإنهاء هذه المسألة مع الزمالك، أنا محتاج لتلك المستحقات هذه الأيام، والتي تبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه".

فتح الله ذكر الشهر الماضي في تصريحات لـFilgoal.com أن إجمالي مستحقاته لدى الزمالك بلغ 6 ملايين ونصف المليون جنيه، وأنه تنازل عن جزء ضخم منها للنادي. (طالع التفاصيل)

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