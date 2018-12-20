نصف نهائي كأس الرابطة - سيتي مع بيرتون.. وتشيلسي يصطدم بتوتنام

أعلنت كأس الرابطة الإنجليزية قرعة نصف نهائي المسابقة بعد الانتهاء من مباريات ربع النهائي.

تشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي وبيرتون ألبيون تأهلوا إلى نصف النهائي.

والقرعة أوقعت تشيلسي في مواجهة توتنام بدربي لندني، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره بيرتون ألبيون.

تشيلسي تخطى بورنموث بهدف نظيف، وتوتنام فاز على أرسنال بهدفين نظيفين في ربع النهائي، فيما وصل سيتي إلى هذا الدور بعد التغلب على ليستر بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، وفاز بيرتون على ميدلسبره 1-0.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب. سيتي يلعب أولا على أرضه، وتوتنام يواجه تشيلسي على أرضه في الذهاب.

طالع أيضا

عامر حسين يوضح لـ في الجول لماذا تم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي لأجل غير مسمى

رسميا - سموحة يتعاقد مع لاعب فيتا كلوب

المسابقات لـ في الجول: منافسة المقاصة سبب تأخير مؤجلته أمام الأهلي

الأرقام توضح أفضلية مورينيو على كلوب وأزمة وحيدة عصفت به

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة أبا جيفار

روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول