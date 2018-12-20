نصف نهائي كأس الرابطة - سيتي مع بيرتون.. وتشيلسي يصطدم بتوتنام

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:13

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - أرسنال - توتنام

أعلنت كأس الرابطة الإنجليزية قرعة نصف نهائي المسابقة بعد الانتهاء من مباريات ربع النهائي.

تشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي وبيرتون ألبيون تأهلوا إلى نصف النهائي.

والقرعة أوقعت تشيلسي في مواجهة توتنام بدربي لندني، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره بيرتون ألبيون.

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تشيلسي تخطى بورنموث بهدف نظيف، وتوتنام فاز على أرسنال بهدفين نظيفين في ربع النهائي، فيما وصل سيتي إلى هذا الدور بعد التغلب على ليستر بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، وفاز بيرتون على ميدلسبره 1-0.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب. سيتي يلعب أولا على أرضه، وتوتنام يواجه تشيلسي على أرضه في الذهاب.

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