الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة أبا جيفار

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 19:51

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي

قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق سيغيب عن مواجهة جيما أبا جيفار المقبلة للإصابة.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه أبا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب عليه ذهابا بهدفين دون رد.

وقال يوسف: "وليد يعاني من إجهاد في كاحل القدم لن يجعله قادرا على المشاركة في المباراة".

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وغاب وليد سليمان عن المشاركة في مران الأهلي الذي أقيم اليوم لشعوره بالإرهاق.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك وليد سليمان خلال الموسم الجاري مع الأهلي في ست مباريات بالدوري سجل فيهم هدفا وصنع هدفين.

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