واجه الأهلي منافسه النجوم مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري، في الوقت نفسه، لم يلعب الأهلي بعد مباراته أمام مصر للمقاصة المؤجلة من الجولة 11، فلماذا لُعبَت مباراة النجوم قبل المقاصة على الرغم من تقدُم الأخيرة على الأولى في الترتيب؟ عامر حسين يجيب لـ FilGoal.com.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ذكر في وقت سابق أن الأهلي لن يلعب مبارياته المؤجلة بالترتيب، بسبب عدم تفرغ الأطراف الأخرى بالضرورة بشكل يسمح لعب المباريات بالترتيب، وكذلك رغبته في أن يخوض الأهلي مبارياته أمام الأندية المتنافسة على لقب الدوري مثل الزمالك وبيراميدز وفي جعبتهم جميعا عدد متقارب من المباريات لتكافؤ الفرص.

طالع: عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم لعب الأهلي مؤجلاته بترتيب جولات الدوري

شرط التفرُغ الأول لا يعد مشكلة بالنسبة للمقاصة، فآخر مباراة خاضها كانت أمام طلائع الجيش يوم 13 ديسمبر، والمباراة المقبلة ستكون أمام سموحة يوم 22 ديسمبر.

9 أيام كاملة تفصل مباراتي المقاصة، كانت تسمح بكل تأكيد بلعب مؤجلة الأهلي من الجولة 11 في هذه الأثناء بدلا من أن يلعب الأهلي أمام النجوم من الجولة 12، وإلا فما فائدة قرعة الدوري المصري مطلع الموسم من الأساس؟

ولكن عامر حسين يكشف أن ما منع الأهلي من مواجهة المقاصة في هذا الوقت، ليس حجة التفرغ، بل كون المقاصة أحد أندية المقدمة، ولذا يسري عليها ما ينطبق على الزمالك وبيراميدز.

يقول عامر حسين لـ FilGoal.com: "مصر للمقاصة كان في المركز الثالث وقتما وضعت جدول المؤجلات، ولذا عاملته بصفته منافسا ولم أرغب في أن يواجه الأهلي مبكرا حتى أزيد من تكافؤ الفرص".

مباراة مصر للمقاصة والأهلي المؤجلة من الجولة 11، ستُلعَب في 24 يناير المقبل، أي بعد أكثر من شهر على لقاء الأهلي والنجوم.

عامر حسين كشف أيضا سبب تأجيل لقاء الأهلي وإنبي لأجلٍ غير مسمى؛ انتظارا لمستقبل الأهلي في المنافسة الإفريقية. (طالع التفاصيل)

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