خاص رسميا - سموحة يتعاقد مع لاعب فيتا كلوب

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 23:30

كتب : هاني العوضي

إيمامو إيدي نجوي - سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقد ناديه مع لاعب فيتا كلوب الكونغولي إيمامو نجوي في صفقة انتقال حر بشكل رسمي.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع نجوي بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف رسميا".

وأضاف "هناك صفقة أخرى في الطريق وهو لعب لمنتخب السنغال في كأس العالم 2018".

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وبسؤاله عن اسم اللاعب رفض رئيس سموحة الإدلاء به.

ويمتلك سموحة في قائمته حاليا لاعبين أجانب هم يامودو توري وبينسون شيلونجو وأوميد إوكرى وديريك نيسيبامبي سيصبحون خمسة بانضمام نجوي.

وعن الراحلين من الأجانب قال: "طارق يحيى المدير الفني هو من سيحدد كل شيء يخص الراحلين عن الفريق".

ويلعب إيمامو نجوي في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

وشارك نجوي مع فيتا كلوب في الموسم المنصرم من الكونفدرالية والتي حل فيها فريقه في المركز الثاني بعدما خسر النهائي أمام الرجاء.

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