خاص إنبي لـ في الجول: أتممنا ضم عمر بسام من المقاصة

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:51

كتب : حامد وجدي

المقاصة - الأهلي

قال مصدر في إنبي رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com أن ناديه أتم الاتفاقات مع مصر المقاصة لضم مهاجم الفريق عمر بسام.

عمر بسام

النادي : مصر للمقاصة

وقال المسؤول في الفريق البترولي: "أتممنا المفاوضات مع المقاصة بنجاح والصفقة سوف تكلفنا 4 مليون جنيه".

وأكمل "سوف نعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال 48 ساعة".

وشارك عمر بسام مع المقاصة خلال الموسم الجاري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل المقاصة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

أما إنبي فيحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

يذكر أن عمر بسام انضم إلى المقاصة مطلع الموسم الجاري قادما من بيراميدز.

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إنبي المقاصة عمر بسام

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