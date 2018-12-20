خاص المقاصة لـ في الجول: نريد ضم بيكلي من بتروجيت.. وعقبة تقف أمامنا

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 00:04

كتب : حامد وجدي

الاهلى وبتروجيت حسام غالي شيميلس بيكلي

يرغب مصر المقاصة في التعاقد مع شيميلس بيكلي لاعب بتروجيت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

شيميلس بيكيلي

النادي : بتروجت

وقال مصدر في المقاصة رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نريد التعاقد مع بيكلي لاعب بتروجيت خلال الشتاء المقبل، سيضيف إلينا الكثير".

واستدرك "لكن مسؤولو بتروجيت يرفضون رحيل اللاعب نظرا لحاجتهم له وهذه عقبة تقف أمامنا".

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وأتم "مسؤولو بتروجيت يرون أن ليس لديهم مشكلة في ترك بيكلي يرحل مجانا بنهاية الموسم ولكنهم يريدونه معهم في النصف الثاني من الموسم الجاري".

وشارك بيكلي خلال الموسم الجاري مع بتروجيت في 15 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويحتل المقاصة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

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