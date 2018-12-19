جيرارد ينفي رغبته في ضم مهاجم ليفربول

نفى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدير الفني لجلاسكو رينجرز نيته في ضم دومنيك سولانكي مهاجم الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل يوم الأربعاء: "لم أسمع شيئا عن رغبة سولانكي في الرحيل من ليفربول".

وأضاف "مسؤولو النادي أيضا لم يصرحوا برغبتهم في ترك سولانكي، ولذلك ليس لدي شيء لأقوله حول هذا الأمر".

ويهتم كريستال بالاس بالتعاقد مع دومنيك سولانكي مهاجم ليفربول على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل، حسب تقارير صحفية.

وذكرت جريدة لندن إيفننج ستاندرد يوم الثلاثاء أن المهاجم الذي لم يشارك هذا الموسم في مباريات ليفربول قد يرحل في يناير المقبل.

وأفاد التقرير أن روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يتطلع إلى إضافة سولانكي إلى تشكيل فريقه الهجومي والذي سجل 14 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 17 جولة.

وأوضح التقرير أن ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق والمدير الفني لجلاسكو رينجرز الاسكتلندي يراقب الوضع سولانكي مع ليفربول تمهيدا للتفاوض على ضمه قريبا، لكن جيرارد نفى ذلك يوم الأربعاء.

سولانكي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة بالموسم في ظل قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.

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