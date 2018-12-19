بالفيديو - بيل يتجنب المفاجأة اليابانية ويصعد بريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 20:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كاشيما أنتلرز

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور نصف النهائي، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ريال مدريد المتوج باللقب في العامين الماضيين، دخل المباراة بتشكيلة اعتيادية تحت قيادة سانتياجو سولاري، مع عودة جاريث بيل الذي تعافى من الإصابة، وكانت عودة موفقة بتسجيله كل أهداف الفريق الملكي في المواجهة.

المواجهة اكتسبت طابعا نديا، إذ تعد تكرارا لنهائي نسخة 2016، والذي امتد لأوقات إضافية وأنتج عن فوز عسير للفريق الإسباني بنتيجة 4-2.

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وخلافا للنتيجة النهائية، إلا أن ملامح الخطورة الأولى كانت بواسطة بطل دوري أبطال آسيا، الذي هدد مرمى الفريق الأوروبي بواسطة المهاجم البرازيلي سيرجينيو منذ الدقيقة الثانية.

سيرجينيو أطلق تسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، والبلجيكي تيبو كورتوا تكفّل بإبعاد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

كورتوا عاد واستعمل جسده بأكمله لإيقاف شوما دوي الذي انفرد بمرماه في الدقيقة 26، لتبقى شباك ريال مدريد نظيفة.

الظهور الخطير الأول لـ جاريث بيل جاء في الدقيقة 28 عندما تلاعب بمدافعين يابانيين، ولكن قدمه اليمنى أخطأت الكرة.

قبل أن يعود بيل بنفسه ويسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 45، بعد تبادل الكرة مع زميله مارسيلو، ليخرج ريال مدريد فائزا في حصة أولى عصيبة.

مع بداية الشوط الثاني، لم يمهل ريال مدريد كاشيما أنتلرز كثيرا من الوقت ولم يسامحه أمام الأخطاء الدفاعية، فاستغل بيل سوء تفاهم بين الحارس الكوري كون سون تاي ومواطنه جانج سيونج هيون، ليسجل الويلزي في الشباك الخالية بالدقيةق 53.

بيل عاد بنفسه وأكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 53، بتسديدة يسارية قوية بعد تمريرة جديدة من مارسيلو.

الويلزي غادر الميدان في الدقيقة 60 لصالح ماركو أسينسيو بعد أن أكمل مهمته، والأخير قضى 14 دقيقة فقط فوق أرض الملعب قبل أن يخرج مصابا بدوره لصالح كاسيميرو العائد بعد أسابيع من الغياب.

هدف كاشيما الوحيد سُجل في الدقيقة 78 بواسطة شوما دوي، والذي احتاج إلى تدخل من تقنية الفيديو بعد أن رفع الحكم المساعد رايته معلنا عن تسلل، قرار تم تغييره بعد العودة إلى التكنولوجيا.

ريال مدريد يواجه العين الإماراتي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية، والذي تخطى بدوره ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجأة كبيرة يوم أمس الثلاثاء.

ريال مدريد كاشيما أنتلرز كأس العالم للأندية جاريث بيل

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