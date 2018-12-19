سان جيرمان: عرض برشلونة لرابيو افتقد للاحترام.. واثقون من توصله لاتفاق مع فريق آخر

واصل أنتيرو هينريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان انتقاده للاعب الفريق أدريان رابيو بعدما رفض الأخير تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

رابيو ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، مما يجعله حرا في التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وهينريك شن هجوما حادا على رابيو يوم الإثنين بعدما أوقف ممثلو اللاعب مفاوضات التجديد، وقال المدير الرياضي إن رابيو سيجلس على الدكة حتى نهاية الموسم بسبب ما حدث (طالع التفاصيل).

المدير الرياضي تحدث مع إذاعة مونت كارلو وكشف عن بعض الكواليس بخصوص رغبة برشلونة في ضم اللاعب كما أعرب عن ثقته في توصل أدريان لاتفاق مع "فريق آخر".

ورد هينريك على تصريحات وكيلة اللاعب ووالدته فيرونيكا التي قالت فيها إن قرار الرحيل عن باريس "نهائي"، قائلا: "أنا متفاجئ، السيدة رابيو قالت إنهم حصلوا على عرض هذا الصيف، وهذا حقيقي. تلقينا عرضا قبل 20 ساعة من غلق الميركاتو".

"الأمر بسيط، هذا يعني أن برشلونة توصلوا لاتفاق مع اللاعب قبل القدوم إلينا، وعليكم أن تعرفوا أن عرض برشلونة كان سخيفا، بالنسبة لنا كناد كنا متفاجئين من العرض المنخفض، العرض كان يفتقد للاحترام وفقا لإمكانيات رابيو".

"أصر، لا يمكن التوصل لاتفاق مع لاعب مثل رابيو خلال 24 ساعة، لذا الأمر واضح: برشلونة توصلوا لاتفاق معه قبل التفاوض معنا".

"وعلي أن أوضح، من اللحظة التي توصلنا فيها لاتفاق مبدئي مع اللاعب لتجديد تعاقده قرر ممثلوه إيقاف المفاوضات فجأة ودون أي تفسير. متأكد من توصله لاتفاق مع فريق آخر، عندما أوقفوا المفاوضات كان الأمر واضحا بالنسبة لي".

"دائما ما أكون متفاجئ حينما لا تلتزم الأندية - يقصد برشلونة - باللوائح. رابيو أخبرني أنه لا يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان".

تقرير لصحيفة لو باريزيان الفرنسية قالت فيه إن اللاعب أتم اتفاقه مع برشلونة وأنهى كافة تفاصيل التعاقد بالموافقة على الانتقال في نهاية الموسم.

وخاض رابيو هذا الموسم 20 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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